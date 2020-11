OL : Roberto De Zerbi à Lyon, le coach à la mode répond

Dans : OL.

Timidement associé à Lyon par les médias italiens, Roberto De Zerbi est véritablement le coach à la mode en cette année 2020.

Il faut dire que l’entraîneur de 41 ans réalise un travail tout simplement admirable aux commandes de Sassuolo, actuellement dauphin de l’AC Milan en Série A et qui dispose de la meilleure attaque du championnat. A l’issue de la saison, l’Olympique Lyonnais devrait se séparer de Rudi Garcia, en fin de contrat. Les Gones vont chercher un nouveau coach afin d’incarner le projet du club et de toute évidence, Roberto De Zerbi a un profil intéressant. Mais répondant à Tiki Taka, le tacticien de Sassuolo a botté en touche.

« Lyon ? Je ne suis pas au courant, il faut demander à ceux qui ont écrit les articles. Je suis focalisé sur Sassuolo, je ne veux penser à rien d’autre et ce n’est pas un cliché de dire ça. Nous jouerons le championnat à fond et nous allons voir où cela nous mène, si nous pouvons accrocher une place dans le top 4 de la Série A. Nous ne sommes pas encore à 100 % de notre potentiel, il nous manque encore des joueurs importants. Nous pouvons mieux faire et nous améliorer » a simplement indiqué le coach italien, qui refuse de commenter les rumeurs au sujet de son avenir, alors que certains journalistes transalpins se sont fait l’écho d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais. Assurément, le profil de ce coach incarnant parfaitement la nouvelle génération fera l’unanimité dans la capitale des Gaules. Reste maintenant à voir si Juninho et Jean-Michel Aulas tenteront le coup afin d’attirer ce coach ayant notamment pour réputation de pratiquer un jeu très offensif et de faire progresser les nombreux jeunes dont il dispose à l’instar des Français Jérémie Boga et Maxime Lopez…