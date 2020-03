OL : Riolo sacre Lyon champion du mercato raté !

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais frappait fort au mercato en bouclant rapidement les arrivées de Thiago Mendes, Joachim Andersen, Jean Lucas ou encore Youssouf Koné.

Un mercato à priori ambitieux, malgré les départs de Nabil Fekir, Tanguy Ndombele et Ferland Mendy. Mais plus de six mois plus tard, le bilan est terrible pour l’OL, aucune recrue estivale n’ayant réellement apporté satisfaction si l'on excepte Jeff Reine-Adelaïde, rapidement stoppé par une rupture des ligaments croisés. Raison pour laquelle, sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a fustigé les choix de Jean-Michel Aulas, Florian Maurice et Juninho au moment de désigner son classement des plus mauvaises recrues du mercato estival de 2019 en Ligue 1. Saint-Etienne et Monaco sont également représentés grâce à leurs brillantes idées de recruter Cabaye et Maripan.

« Mon top 5 des pires recrues estivales en Ligue 1 ? Andersen et Koné sont évidemment les deux premiers. On peut également citer Cabaye qui est cramé… Dans mon classement, j’ai également mis Maripan et puis Thiago Mendes, qui est un joueur que j’ai adoré à Lille et qui pour moi a les moyens d’être très fort mais qui est tombé dans un contexte très négatif. En plus, il a des travers dans sa personnalité que je ne soupçonnais pas à Lille. Là, il y a une vraie prise de boulard et il a des problèmes de gestion du joueur par l’OL. Si ça se trouve, il serait bon dans un club comme le PSG car c’est un bon joueur, on ne parle pas de Youssouf Koné. On parle d’un joueur qui a beaucoup de qualités mais les contextes, et les joueurs qui ne sont pas bons à un endroit précis, on en a connu mille » a indiqué Daniel Riolo, qui ne va pas arranger ses relations tendues avec Jean-Michel Aulas en dénigrant ainsi le recrutement lyonnais. Toutefois, son arrivée risque d’être massivement partagé chez les fans de l’OL…