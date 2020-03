OL : Un mercato raté, et Rudi Garcia part en clash à Lyon

Dans : OL.

Cet hiver, l’OL a été particulièrement actif au mercato en recrutant Toko-Ekambi, Camilo et surtout Bruno Guimaraes. Mais visiblement, Rudi Garcia en voulait encore plus…

Et pour cause, l’une des priorités du mercato hivernal était le recrutement d’un défenseur central selon l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Son voeu n’a pas été exaucé puisque Juninho et Florian Maurice ne sont pas parvenus à trouver la perle rare, malgré des tentatives durant les ultimes heures du mercato. En interne, Rudi Garcia a très mal vécu le fait de ne pas avoir de défenseur supplémentaire selon Saber Desfarges, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que l’ancien coach de l’Olympique de Marseille n’accorde une confiance que très limitée à Fernando Marçal ou encore à Joachim Andersen, amenés à occuper ce rôle de défenseur central à l’OL.

« Les derniers matchs donnent du grain à moudre à Rudi Garcia. Lors du dernier mercato hivernal, il a réclamé, et plus d’une fois, aussi bien au président Aulas qu’à Juninho ou à Florian Maurice, un autre défenseur central. Il voulait ce renfort à tout prix, et il n’a pas réussi à l’avoir. Il s’en est plaint, même publiquement. Il attendait vraiment un défenseur central. Car Andersen ne fait toujours pas l’affaire, et Marçal non plus. D’ailleurs, heureusement qu’ils ont récupéré Marcelo, qui était au fond de la cave. Mine de rien, Marcelo, c’est l’un des meilleurs joueurs de Lyon en ce moment » a indiqué l’un des spécialistes du mercato pour la radio. A la suite de cet épisode, il sera intéressant de voir comment se déroulera le mercato d’été à l’Olympique Lyonnais, même si Jean-Michel Aulas a clairement prévenu que Juninho était le seul et unique décisionnaire du mercato dans le Rhône. Que cela plaise ou non à Rudi Garcia…