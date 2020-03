OL : Révélation, Dembélé avait dit oui à Chelsea au mercato

Dans : OL.

Moussa Dembélé était beaucoup plus proche qu'annoncé de rejoindre Chelsea cet hiver, puisqu'il avait trouvé un accord pour son futur contrat chez les Blues.

Très courtisé l’hiver dernier, Moussa Dembélé avait pris la parole devant les rumeurs persistantes au sujet de son transfert. « Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison », avait fait savoir alors que son nom revenait avec insistance du côté de Chelsea. Et pour cause, ce vendredi, les experts du Transfer Window Podcast ont révélé que les représentants de Moussa Dembélé avaient bien trouvé un accord courant janvier avec Chelsea pour le futur contrat de l’attaquant lyonnais. Rien de surprenant à cela, puisque les discussions portent souvent sur les contrats d’un joueur avant même que les clubs ne se mettent d’accord, histoire de ne pas perdre de temps en cas de deal. Mais Dembélé était donc prêt à prendre la direction de Londres si jamais l’OL recevait une offre capable de faire mouche.

Cela n’a finalement jamais eu lieu, et Chelsea, tout comme l’OL, est resté sur ses positions. La situation devrait être bien différente cet été, puisque, si jamais la saison se termine un jour, en plus de Chelsea, et de Manchester United, Arsenal compte se mêler à la lutte pour l’avant-centre français. Le possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang devrait permettre aux Gunners d’avoir des fonds importants pour recruter, même si c’est plutôt le niveau de performance d’Arsenal qui risque de freiner à une telle arrivée. Surtout que, selon le Daily Mail, sept clubs anglais ont déjà supervisé Dembélé cette saison. Toutefois, si départ il devait y avoir, ce serait certainement pour rejoindre le Top6 de la Premier League.