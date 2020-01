OL : Accord secret entre Moussa Dembélé et Chelsea ?

Dans : OL.

En pleine bourre, Moussa Dembélé totalise déjà 17 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais cette saison.

Sans aucun doute, l’attaquant de 23 ans sera l’un des joueurs les plus courtisés de l’OL l’été prochain. Dès le mercato hivernal, de nombreux clubs de Premier League dont Manchester United et Chelsea souhaitaient attirer Moussa Dembélé, avant de buter sur l’inflexibilité de Jean-Michel Aulas. « Le marché est un peu fou. On entend des choses erronées sur Moussa Dembélé, je les démens totalement » indiquait notamment le président de l’Olympique Lyonnais au cœur du mois de janvier. Depuis les rumeurs d’un départ hivernal de Moussa Dembélé se sont calmées. Pourtant, il existe bien des négociations entre Chelsea et l’attaquant de l’OL selon Football London.

Effectivement, le média indique que Moussa Dembélé avait trouvé un accord de principe avec les dirigeants de Chelsea dans le cadre d’une arrivée au mercato hivernal. Le média précise toutefois que désormais, un transfert de Moussa Dembélé chez les Blues en janvier semble hautement improbable. Car le président Jean-Michel Aulas perdrait grandement en crédibilité s’il venait à vendre son meilleur joueur et surtout car Chelsea pourrait concentrer ses efforts sur d’autres dossiers d’ici la fin du mercato hivernal, vendredi à minuit. Ces dernières heures, le nom de Thomas Lemar a par exemple été associé aux Blues, bien que l’international tricolore ne soit plus aussi certain de quitter l’Atlético de Madrid. Cette nouvelle information dans le dossier Moussa Dembélé prouve en tout cas, s’il y en avait besoin, que l’ancien attaquant du Celtic Glasgow jouit d’une cote phénoménale en Premier League. Jean-Michel Aulas peut saliver d’avance, lui qui récoltera sans aucun doute un très gros pactole de la vente de son attaquant lors du prochain mercato estival. A moins que contre toute attente, Moussa Dembélé reste une saison de plus dans le Rhône…