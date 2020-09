OL : Rennes-Adelaïde, ça sent bon le mariage !

Dans : OL.

Sous-utilisé par Rudi Garcia à ses yeux, Jeff Reine-Adelaïde a toujours l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato.

Il y a une semaine, le milieu de terrain de l’OL confiait à l’occasion du rassemblement de l’Equipe de France espoirs qu’il souhaitait découvrir un autre projet, un an seulement après sa signature à Lyon en provenance d’Angers. Victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre et à peine de retour à la compétition à l’occasion du Final 8 de la Ligue des Champions, « JRA » a mal vécu le fait d’être remplaçant lors du premier match de Ligue 1 des Gones, à domicile contre Dijon, et cela malgré le forfait de dernière minute d’Houssem Aouar pour cause de Covid-19.

La situation de Jeff Reine-Adelaïde a alerté plusieurs clubs allemands. Mais c’est bien en Ligue 1 que le capitaine des Bleuets pourrait rebondir puisque le Stade Rennais s’est concrètement positionné dans ce dossier en transmettant une offre à hauteur de 23 ME à Lyon pour le prometteur milieu offensif. Une proposition refusée par les Gones, qui devraient rapidement recevoir une seconde offre de la part de Rennes, à en croire L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national fait savoir ce lundi que « le fil n’est pas rompu » entre les différentes parties et que l’ambition du Stade Rennais est toujours de s’offrir Jeff Reine-Adelaïde. De son côté, le principal intéressé, qui espère évoluer dans une position axiale la saison prochaine, s’imagine déjà évoluer en Bretagne sous les ordres de Julien Stéphan. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre Rennes et l’OL, qui avait déboursé la coquette somme de 25 ME pour le recruter en provenance du SCO d’Angers il y a un an.