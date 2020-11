OL : Rayan Cherki ne joue plus, Rudi Garcia s'explique

Dans : OL.

Un peu mis de côté en ce moment au sein de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki peut compter sur le soutien de son entraîneur, Rudi Garcia.

La saison dernière, Rayan Cherki avait semé quelques belles promesses en route. Mais ces dernières semaines, l’attaquant de 17 ans n’est plus vraiment considéré par Rudi Garcia. Plus apparu sous le maillot de l’OL depuis le 4 octobre dernier, et son entrée en jeu en toute fin de rencontre dans l’Olympico contre l’OM (1-1), l’attaquant français commence à perdre patience. C’est donc pour cette raison que la direction de l’OL a récemment rencontré le clan Cherki pour apaiser les tensions. Désormais, c’est à Rudi Garcia de gérer le joyau lyonnais au mieux, et au passage de lui faire la morale sur les taches défensives.

« Rayan Cherki serait entré contre l'ASSE si Tino Kadewere n'avait pas marqué. Évidemment qu'on peut compter sur lui pour marquer et donner des passes décisives. Il faut bien lui expliquer ce que l'on attend de lui sur le terrain. Il doit continuer à travailler son replacement et sa générosité défensive. Il doit donner plus de garanties de pouvoir le faire jouer dans toutes les situations. Mais il n'a que 17 ans. Il a tout le temps envie, il est très demandeur, je n'ai pas de doutes sur sa capacité à revenir. Le grand danger pour les joueurs en post-formation qui jouent moins, c'est d'être sur le même rythme que ceux qui jouent. On a des séances uniquement pour les jeunes qui ont besoin de plus s'entraîner, chaque semaine », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui n’hésitera donc pas à relancer Cherki dimanche lors du déplacement à Angers.