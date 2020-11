OL : Une affaire Rayan Charki à Lyon ? La réponse

Dans : OL.

Promis à un brillant avenir avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a pas joué lors des quatre derniers matchs de l'OL. Pas de quoi s'affoler.

Comme tout ce qui concerne les jeunes joueurs sortis de l’académie lyonnais, les supporters de l’OL sont très attentifs à la situation actuelle de Rayan Cherki. Malgré son jeune âge, il n’a que 17 ans, le prodige lyonnais reste sur un début de saison mitigé et pire encore il n’a plus joué avec l’équipe de Rudi Garcia depuis quatre matchs, au moment même où l’Olympique Lyonnais décolle au classement de Ligue 1. Forcément, cela peut susciter des interrogations, Rayan Cherki n’ayant pas vocation à jouer durablement avec la N2 de l’OL, laquelle est en plus à l’arrêt complet depuis le début du deuxième confinement. Mais du côté du Groupama Stadium, on se refuse à évoquer un possible souci avec le jeune milieu de terrain, alors même que Lyon s’est renforcé dans ce secteur lors du dernier mercato avec la signature d’un Lucas Paqueta qui a vite trouvé sa place dans le onze de Rudi Garcia.

Ce lundi, Le Progrès évoque la situation de Rayan Cherki et explique que Juninho et Jean-Michel Aulas ne sont pas du tout en mode panique. « Rayan est en apprentissage et on le protège », explique le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais. Et le président de l’OL est lui aussi confiant concernant l’avenir de Charki dans la capitale des Gaules. « On a Rayan, on compte sur lui. Et quand on s’est interrogé sur l’avenir de Memphis avec nous, Rudi m’a dit que Rayan serait un jour capable de prendre une belle place », a confié, dans le quotidien régional, un Jean-Michel Aulas très confiant. Avec seulement la Ligue 1 au menu, l'Olympique Lyonnais va devoir gérer au millimètre son effectif et ce n'est pas gagné, le club rhodanien n'ayant pas vendu énormément de joueurs au mercato.