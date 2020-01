OL : Rayan Cherki a tout d'une star, cette liste l'annonce

Dans : OL.

Rayan Cherki a marqué samedi son premier but chez les professionnels avec l'Olympique Lyonnais, devenant à 16 ans et 140 jours le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL.

Même s’il est bien trop tôt pour crier au génie, il est évident que Rayan Cherki donne des étoiles dans les yeux aux supporters de Lyon et plus globalement aux amateurs de football. Et en marquant samedi contre Bourg-en-Bresse, le jeune attaquant formé à l’OL a écrit la première ligne dans son palmarès offensif qui devrait en compter d’autres si l’on en croit la liste des buteurs les plus précoces du club cher à Jean-Michel Aulas. Car Lyon a déjà connu des buteurs de légende dans son histoire et Rayan Cherki sait ce qu’il lui reste à faire pour les rejoindre au Panthéon lyonnais.

Cherki plus rapide que Benzema et Lacombe

Car si en matière de précocité, Cherki a battu un record il a encore du chemin pour rejoindre et même dépasser certains de ses prédécesseurs dans ce Hall of fame de l’OL. Comme le rappelle le Progrès, Rayan Cherki dépasse Laurent Sevcenko (16 ans et 289 jours), Bernard Lacombe (17 ans et 114 jours), Hatem Ben Arfa (17 ans et 248 jours), Bruno Ngotty (17 ans et 248 jours), Karim Benzema (17 ans et 348 jours). Si l’attaquant de 16 ans réussir à faire aussi fort que KB9, l’Olympique Lyonnais peut saliver d’avance, même s’il faut toujours rester prudent dans ce genre de prévision. L'histoire du football est remplie d'espoir déçus, mais du côté de Rayan Cherki on paraît tout de même bien armé pour réussir à ne décevoir personne.