OL ‍: Qui va gagner les millions d’Almada ‍? Trois clubs candidats

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Eagle Football va récupérer 30 millions d'euros avec la vente de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid. Dans le jeu de bonneteau de John Textor, il faut désormais savoir qui va toucher cet argent.

L’Atlético de Madrid a tué tout suspense ce mardi soir en annonçant avoir trouvé un accord pour le transfert de Thiago Almada. Le club espagnol négociait ces dernières heures avec Botafogo pour le transfert de l’international argentin, qui était officiellement revenu au sein du club de Rio de Janeiro après la fin de son prêt à l’Olympique Lyonnais. Le joueur doit désormais passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat pour rejoindre la formation de Diego Simeone. Aucun détail financier n’a été donné, mais la presse brésilienne a dévoilé les grandes lignes de cette opération forcément spectaculaire quand on sait que John Textor est aux manettes. Le Benfica Lisbonne a bien été le premier club à se positionner pour Almada, mais c’est l’Atlético qui a réussi à récupérer l’Argentin grâce à une offre à 30 millions d’euros bonus compris, dévoile Globo, qui ne précise pas s’il s’agit de 100 % des droits du joueur qui sont rachetés par le club madrilène.

Que va-t-il rester pour l'OL ?

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada.



Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato.



ℹ️ https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa — Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025

Mais ces 30 millions d’euros vont en tout cas être récupérés par Eagle Football, la société de John Textor qui dirige les clubs de Botafogo et de l’OL notamment. Selon le média brésilien, une bonne partie ira à la formation carioca, pour permettre de recruter, d’améliorer ses installations et de continuer à se développer. L’OL, en grande difficulté financière et qui semblait avoir récupéré une partie des droits du joueur, touchera-t-il le moindre centime sur cette opération ? Rien n’est moins sûr car il ne faut pas oublier que John Textor n’a toujours pas payé Atlanta United, le club précédent d’Almada, avec qui il est en conflit sur une somme de près de 20 millions d’euros. Et la FIFA surveille ce problème jugé sérieux. Une chose est certaine, ce ne sera en tout cas pas un jackpot pour l’OL de voir son meneur de jeu de la saison passée être transféré en Liga. Surtout qu’il va bien falloir faire venir des joueurs pour compenser ce départ et celui de Rayan Cherki en vue de la saison prochaine.