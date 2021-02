OL : Prolongation ou pas, Garcia reconnaît une tendance

Dans : OL.

Alors que son équipe lutte pour le titre de champion de France, Rudi Garcia ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure à l’Olympique Lyonnais au-delà de cette saison.

Pour l’instant, la seule chose que l’on sait autour de l’avenir de Rudi Garcia, c’est que son bail au sein du club rhodanien se termine en juin prochain. Pas prolongé depuis son arrivée chez les Gones en 2019, l’entraîneur de 56 ans continue à marquer des points à Lyon. Si bien que Jean-Michel Aulas a pour la première fois ouvert la porte à une prolongation de son coach cette semaine. « On a discuté longuement avec Rudi. Ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir », a notamment déclaré le président de l’OL sur RMC. Une sortie médiatique validée par Garcia.

« Le président a confirmé ce que l'on dit depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'on a convenu ensemble de se revoir quand ce sera le moment pour parler de la suite, et certainement en fin de saison. Jusque-là, il n'y a pas que le prochain match qui compte, et de rentrer dans les trois en fin de saison. Il n'y a rien d'autre qui importe. Le contrat, un problème pour la fin de saison ? Je ne crois pas, à partir du moment où toutes les composantes sont d'accord. Il n'y a pas de problèmes particuliers, quand bien même il y a des tendances, chez moi, et chez eux. Mais je les garde pour moi, et ils les gardent pour eux, donc tout va bien. Ce qui compte, c'est d'être transparent ensemble, et on l'a été, et on se donnera rendez-vous quand ce sera le moment », a avoué le technicien français, qui connaît plus ou moins la décision finale de ses dirigeants. Et malgré le positivisme des derniers jours, Juninho devrait bien se séparer de Garcia en fin de saison, et ce quel que soit le résultat de l’OL en L1, pour introniser un nouveau coach.