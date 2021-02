OL : Pour prolonger à Lyon, Garcia doit être champion

Dans : OL.

Malgré la saison exceptionnelle qu'il est en train de réaliser avec l'OL, Rudi Garcia n'a aucune garantie concernant son avenir dans le Rhône.

Arrivé dans un climat tendu en octobre 2019, Rudi Garcia est peut-être sur le point de se faire adopter définitivement par les supporters lyonnais. Dans un premier temps critiqué pour son passé d'ancien marseillais, le technicien a su répondre aux critiques par des résultats sur le terrain. Cette saison, l'OL impressionne et se mêle à une lutte pour le titre passionnante face au LOSC et au PSG. Une situation que les Gones n'avaient plus connu depuis bien longtemps. Alors que l'homme de 56 ans arrive en fin de contrat à la fin de la saison, ses bonnes performances seront-elles suffisantes pour obtenir une prolongation ? Rien n'est moins sûr. Interrogé au micro de Telefoot, Saber Desfarges a apporté quelques informations sur la situation.

« Rudi Garcia arrive en fin de contrat en juin 2021, ces derniers mois, je vous aurais répondu assez rapidement : la tendance était à une fin de collaboration. La position des deux parties n'est pas aujourd'hui arrêtée, elle pourrait même évoluer si Lyon avait le bonheur d'être sacré champion de France. Rudi Garcia assure lui n'avoir discuté avec aucun club. Il rencontrera d'ici quelques semaines ses dirigeants. Si l'OL lui propose une prolongation, elle sera en grande partie décidée par Juninho, le patron du sportif lyonnais » a répondu le journaliste. Alors que Jean-Michel Aulas a récemment avoué à demi-mot des tensions entre Juninho et Rudi Garcia, le directeur sportif lyonnais étudie déjà le profil de certains entraîneurs. Parmi eux, Olivier Dall'Oglio, coach du Stade Brestois, plaît énormément au Brésilien, fan de son style de jeu. Toutefois, les contacts n'ont pas débuté entre les différentes parties. Si Rudi Garcia venait à être sacré avec l'OL, sa cote de popularité rendrait peut-être son départ plus difficile, même pour Juninho.