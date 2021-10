OL : Pour plier Dubois, Malo Gusto bouffe de la Premier League

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Nouveau venu chez les latéraux à Lyon, Malo Gusto se fait remarquer par sa progression impressionnante ces derniers mois.

Ses débuts en Ligue 1 sont encore tout récents, c'était une courte apparition en janvier dernier dans le derby face à l'ASSE, mais il est désormais considéré comme une belle doublure à Léo Dubois, à un poste où il y avait à une certaine époque un sacré bouchon. Désormais, son rôle de numéro 2 lui va à ravir, et il est même souvent considéré comme la relève à ce poste. Le jeune lyonnais a en effet toutes les qualités nécessaires aux nouveaux latéraux, capables de renouveler les courses, de prendre tout le couloir, et surtout d’être décisif par les centres et les passes. Pour continuer à progresser, Malo Gusto est persuadé qu’il faut s’inspirer de ce qui se fait de mieux et il y a du choix en Premier League. Interrogé par le Dauphiné Libéré, le défenseur de l’OL explique ses exemples, et cela a de quoi faire saliver.

Walker, Wan-Bissaka et Arnold, rien que ça

« Il faut s’inspirer des plus grands et regarder ce que tout le monde fait. Je regarde beaucoup Walker à City, Arnold à Liverpool et Wan-Bissaka à Manchester United. Il y a beaucoup de latéraux comme ça que je regarde pour pouvoir progresser et avancer le plus possible [...] (Sur ce qui l’impressionne le plus chez ces latéraux) C’est la capacité à répéter les courses, à ne pas perdre le ballon, à être juste dans les passes et dans les centres. C’est ce qui est important pour les latéraux aujourd’hui », a confié Malo Gusto, qui a aussi révélé dans cet entretien ne pas être un latéral de métier, mais plutôt un milieu excentré, avant de récupérer ce poste à partir des U17 en raison des besoins de son entraineur. C’est désormais bien ancré à ce poste qu’il ambition, à 18 ans, de croquer le plus de temps de jeu possible avec Peter Bosz.