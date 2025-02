OL ‍: Pierre Sage envoie l'OL au tribunal ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entre Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais, les choses ne sont pas du tout terminées. Et même si l'ancien entraîneur de l'OL reste zen, il ne va pas se laisser faire par John Textor.

Dans son long entretien accordé mardi à L'Equipe, Pierre Sage n'avait pas été très méchant avec son ancien employeur, précisant même être allé voir John Textor pour le remercier de lui avoir fait confiance en lui confiant l'Olympique Lyonnais en pleine crise. Mais, si le coach français, désormais sans emploi, a fait preuve de philosophie, tout a des limites. Et c'est pour cela que l'OL et Pierre Sage pourraient se retrouver rapidement devant un tribunal, celui des prud'hommes. Car le technicien français a eu la mauvaise surprise d'apprendre la semaine passée dans un courrier recommandé qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour « faute grave » et qu'aucun accord amiable n'avait été sérieusement envisagé par John Textor. De quoi forcément agacer Pierre Sage, qui a donc chargé ses conseillers de contre-attaquer.

Rendez-vous au tribunal pour Piere Sage et l'OL ?

Edouard Jay, journaliste de RMC à Lyon, confirme que face à la décision de l'Olympique Lyonnais de le licencier pour faute grave, Pierre Sage ne restera pas les bras croisés, malgré ses propos amicaux à l'encontre des dirigeants de l'OL. « Les conseils de Pierre Sage vont procéder désormais comme tous les défenseurs des entraîneurs, qui ont des CDD: contester la faute grave (...) Le terme "faute grave" ne signifie donc pas que le technicien en a commis une, mais c’est la seule notion utilisable par la direction d’un club. À ses avocats désormais de la contester devant les tribunaux, ce qui en principe ne présente pas de grande difficulté », explique notre confrère. D'autant que sportivement, l'Olympique Lyonnais n'était pas dans une situation catastrophique avant que Pierre Sage soit viré au profit de Paulo Fonseca.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, tout n'est donc pas réglé avec l'ancien entraîneur, qui n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, même si sur le long terme, il a prévu de revenir un jour à l'OL. Pas certain que ce soit avec l'actuelle direction, avec qui ses conseillers doivent dorénavant essayer de trouver un accord à l'amiable sous peine de tout devoir déballer devant la justice. Avant cela, les juges des prud'hommes tenteront une nouvelle conciliation entre les deux camps.