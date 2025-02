Pierre Sage annonce son retour à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un entretien confession à L'Equipe, Pierre Sage fait le point sur son avenir. Ce sera dans d'autres projets, mais avec la certitude qu'il reviendra entrainer l'OL dans les années à venir.

Limogé fin janvier sans avoir démérité mais pour faire place à Paulo Fonseca, Pierre Sage a eu besoin de plusieurs semaines pour digérer cette décision qu’il respecte et même comprend, mais qu’il n’accepte pas de son point de vue. Déçu de voir l’OL lui préférer un technicien choisi par John Textor, l’entraineur s’est longuement confié dans un entretien avec L’Equipe pendant lequel il revient notamment sur ces derniers jours, et les offres qu’il a pu recevoir de la part d’autres clubs puisque son nom a été murmuré à Rennes et à Nantes notamment. Sans donner de noms, Pierre Sage confirme avoir bien été sollicité.

Pierre Sage confirme, il a été sollicité après l'OL

« Oui, j'ai eu plusieurs offres, mais j'avais d'abord besoin de faire le point avec ce que je viens de vivre. Et si je dois donner une suite aux sollicitations, c'est pour trouver quelque chose qui me convienne et qui corresponde à ce que je viens de vivre, justement. C'est pour ça que j'ai refusé pas mal de choses ces derniers temps. Maintenant, il est évident que j'ai envie de coacher car ça me manque », a livré l’ancien directeur du centre de formation de l’OL, qui a bien fait comprendre qu’il comptait bien continuer d’habiter à Lyon, y revenir très régulièrement, et même y entrainer à nouveau un jour.

« Je suis domicilié à Lyon et j'envisage de le rester. C'est ma ville, et quand je serai amené à travailler ailleurs je reviendrai toujours dans ma ville entre mes contrats. Je ne vendrai jamais la maison que je suis en train d'acheter ici pour une bonne raison : je sais qu'un jour je reviendrai entraîner l'OL », a même osé lancer Pierre Sage, qui prend le risque de voir son nom être cité à chaque fois qu’un entraineur est en danger à Lyon. Mais le fait qu’il soit encore un jeune technicien et très apprécié entre Rhône et Saône pour l’année 2024 qu’il a fait vivre aux joueurs et aux supporters, cette envie de revenir un jour sur le banc de l’OL n’est clairement pas étonnant non plus.