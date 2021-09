OL : Peter Bosz outré par Layvin Kurzawa

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, l’Olympique Lyonnais a très sérieusement songé à recruter Layvin Kurzawa, en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain.

Devancé par Juan Bernat et Abdou Diallo dans la hiérarchie des latéraux gauche au Paris SG, Layvin Kurzawa a vu sa situation empirer avec la signature de Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal lors du dernier jour du mercato estival. A moins d’une avalanche de blessures, l’ancien Monégasque n’aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Il avait pourtant l’occasion de rebondir dans un club au sein duquel il aurait sans doute été un titulaire indiscutable, à l’OL. Des discussions ont été menées entre le PSG, Layvin Kurzawa et le club présidé par Jean-Michel Aulas. Mais l’issue du dossier a rapidement été évidente selon France Football.

Kurzawa trop hésitant selon Bosz

Le média dévoile que le contact s’est très mal passé entre Layvin Kurzawa et Peter Bosz, ce qui a permis aux dirigeants de l’OL de rapidement comprendre que le défenseur du PSG ne serait pas le renfort tant attendu par le club lyonnais au poste de latéral gauche. Dans le détail, il est expliqué que Peter Bosz a été très vexé par Layvin Kurzawa au moment où l’ex-défenseur de l’AS Monaco lui a rétorqué qu’il lui fallait au minimum dix jours de réflexion avant de prendre une décision quant à une potentielle signature à l’Olympique Lyonnais. Peter Bosz, qui a exigé des joueurs investis à 100 % dans le projet de l’OL au mercato, a rapidement fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait pas de Layvin Kurzawa, beaucoup trop hésitant au moment de donner son feu vert à Lyon. C’est ainsi que Jean-Michel Aulas et Juninho ont refermé le dossier avant de foncer sur Emerson Palmieri, champion d’Europe avec Chelsea et avec l’Italie. Un dossier qui s’est bouclé en quelques jours, ce qui a réconforté Peter Bosz après le fiasco Kurzawa.