OL : Peter Bosz clarifie son avenir à Lyon

Par Guillaume Conte

L’OL a réussi à se faire peur ce dimanche à Troyes, dans un match qu’il a copieusement dominé, et remporté 1-0.

Mais finalement le seul but aura été marqué sur pénalty, et les joueurs rhodaniens n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et à concrétiser leur domination. Cela aurait pu mal se terminer, l’OL se faisant peur en fin de rencontre. En tout cas, Peter Bosz n’a lui, pas peur pour son poste et il a tenu à le rappeler, histoire que son avenir ne devienne pas le principal sujet des discussions à Lyon. Pour l’entraineur néerlandais, c’est place au derby désormais.

Précieuse victoire pour la #teamOL qui s'impose sur la plus petite des marges sur la pelouse de Troyes.



#ESTACOL 0-1 pic.twitter.com/o0iKlq4498 — Olympique Lyonnais (@OL) January 16, 2022

« On a tremblé à la fin car il n'y avait que 1 à 0. On aurait dû marquer trois ou quatre buts. On n'a pas eu de problèmes en défense sauf sur l'occasion tout à la fin. À ce moment, les points sont très importants. Si la dernière passe ou les centres étaient meilleurs, on aurait eu plus d'occasions. On doit encore progresser, mais on a gagné et on n'a pas pris de but dans le dernier quart d'heure ! L'équipe mérite de gagner. Une position fragile ? Je n'ai pas peur de ça, même si on avait perdu j'aurais été l'entraîneur de Lyon vendredi (contre Saint-Etienne). Ce n'est pas dans ma tête, car si cela était le cas, je ne serais pas concentré à 100 % sur le match. L'état d'esprit a été très bon, jusqu'à la fin, tout le monde s'est battu pour la victoire et pour moi, c'est le plus important », a souligné Peter Bosz, bien conscient qu’il ne peut pas faire la fine bouche et qu’il faut désormais une série pour recoller aux premières places. Il faudra pour cela être bien plus efficace que cela, notamment le week end prochain contre Saint-Etienne.