OL ‍: Paulo Fonseca écarté, le pire scénario confirmé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais connaîtra dans quelques heures le verdict de la commission de discipline suite à son comportement face à l'arbitre d'OL-Brest. Le pire scénario se prépare du côté de Lyon.

L'Olympique Lyonnais prépare son match d'Europa League contre Bucarest, mais Paulo Fonseca devra tout de même consacrer un peu de temps à son actualité personnelle. En effet, c'est en visioconférence que le technicien portugais s'expliquera ce mercredi en fin d'après-midi devant la commission de discipline de la LFP suite à son craquage de dimanche à l'encontre de Benoît Millot. Tandis que dans l'entourage de l'OL et de Paulo Fonseca, on multiplie les confidences afin de changer l'image catastrophique donnée par ce dernier, dans les colonnes de L'Equipe, on confirme que du côté de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, on veut frapper fort et même très fort afin que cette scène ne se renouvelle plus jamais. Au point même de probablement pousser l'ancien entraîneur de l'AC Milan vers la sortie à Lyon.

Paulo Fonseca éloigné de son équipe plusieurs mois

Selon le média sportif, du côté de John Textor et des dirigeants lyonnais, on se prépare au pire scénario, car on pense que Paulo Fonseca va probablement payer cher compte tenu du climat actuel, cette séquence lunaire intervenant une semaine après les accusations de Pablo Longoria. Les arbitres français seront très sensibles à ce qui va être décidé, et nos confrères du quotidien sportif de préciser que non seulement Paulo Fonseca va sûrement être suspendu plusieurs mois, et assurément au-delà même de l'actuelle saison puisque la trêve estivale sera intégrée à sa sanction. Celle-ci sera donc allongée de deux mois afin d'effacer le fait que juin et juillet seront sans compétition. Mais surtout, il sera également interdit de vestiaire avant et pendant les rencontres, ce qui est forcément un énorme problème dans la gestion de son équipe.

Autant d'événements négatifs qui ne vont évidemment pas dans le bon sens pour Paulo Fonseca, alors que pour l'instant, c'est le silence absolu du côté de John Textor. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais n'a pas bougé un sourcil depuis dimanche et la séquence entre son entraîneur et l'arbitre d'OL-Brest. Mais Textor l'a prouvé dans un passé récent, il n'hésitera pas à trancher dans le vif si ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP sanctionne lourdement Paulo Fonseca et plombe ainsi l'Olympique Lyonnais. Les prochaines heures vont être longues du côté de l'équipe rhodanienne.