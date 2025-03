Paulo Fonseca privé de vestiaire, l'OL assommé par la LFP ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca et les dirigeants de l’OL attendent fébrilement la sanction qui sera prononcée mercredi par la commission de discipline de la LFP après le dérapage de l’entraîneur portugais face à Benoit Millot dimanche.

Très agressif à l’encontre de l’arbitre Benoit Millot à la fin du match entre l’Olympique Lyonnais et Brest dimanche après-midi, Paulo Fonseca risque jusqu’à sept mois de suspension. Une sanction qui serait terrible pour l’entraîneur portugais et pour le club rhodanien, qui se retrouverait alors sans entraîneur sur une longue période. L’ancien coach du LOSC prendrait alors son abonnement en tribunes et ne pourrait plus intervenir en plein match auprès de ses joueurs. Les choses pourraient être encore plus graves que ce que l’on pense selon Etienne Moatti. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste a révélé que la commission de discipline de la LFP, si elle juge les faits suffisamment graves, peut s’autoriser de sortir des textes et des barèmes prévus.

OL : Paulo Fonseca licencié, les conseillers de Textor frappent fort https://t.co/gW9GXsGTDi — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

Une sanction supplémentaire avec une interdiction de vestiaire avant les matchs et à la mi-temps est notamment envisageable, ce qui marquerait quasiment la fin de l’aventure entre Paulo Fonseca et l’Olympique Lyonnais. « La commission de discipline de la LFP peut décider d’adapter et d’aggraver les barèmes et les modalités d’application, on l’a vu l’autre fois avec la suspension contre Pablo Longoria, ils avaient ajouté des éléments supplémentaires. Il n’est pas complètement impossible qu’éventuellement, il n’est même pas le droit d’aller dans les vestiaires » a d'abord lâché le journaliste du quotidien national sur l'antenne de la Chaîne L'Equipe, avant de poursuivre.

Une sanction encore plus grave pour Fonseca ?

« A partir du moment où il y a une suspension très longue, il est possible pour la FFF de demander à la FIFA que la sanction soit étendue au niveau mondial. Cela voudrait dire que si Paulo Fonseca quittait Lyon, il ne pourrait pas aller entraîner dans un autre championnat. Si la FFF décidait de faire ça, Paulo Fonseca ne pourrait pas non plus coacher en coupe d’Europe pour la suite de l’Europa League. La LFP devrait rester sur la suspension de 7 mois et la FFF décidera ensuite si la sanction est étendue » a fait savoir le journaliste de L’Equipe, faisant craindre le pire à l’OL et à ses supporters en ce qui concerne l’avenir de Paulo Fonseca. La sentence qui sera prononcée mercredi soir sera de toute évidence décisive pour la suite de la carrière du technicien portugais, et sur l’avenir à court terme de l’Olympique Lyonnais.