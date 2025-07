OL ‍: Paulo Fonseca confirme un transfert en plein direct

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va perdre un élément dans les prochaines heures avec le départ désormais confirmé de Duje Caleta-Car, lassé de s'asseoir sur le banc de touche.

Actuellement en Autriche, l’Olympique Lyonnais est un peu coupé de l’actualité directe avec ce stage dans une bulle pour mieux monter en puissance avant le début de la saison. Les séances s’enchainent mais les aléas du mercato viennent aussi changer la vie du groupe. Ainsi Duje Caleta-Car a plié ses bagages et se dirige vers l’Espagne, où il sera la première recrue de la Real Sociedad sous la forme d’un prêt. Le salaire sera pris en charge par le club basque, mais il reste à savoir si une option d’achat sera apposée de façon obligatoire ou non. En tout cas, pour Paulo Fonseca, il ne fait aucun doute que le défenseur central va quitter le club et il a profité de son passage devant les micros d’OL Play pour ne pas tourner autour du pot et dire au revoir au Croate.

🎙️ Retrouvez les paroles du coach Paulo Fonseca sur Malick Fofana et Duje Ćaleta-Car



📺 L’interview complète est disponible dès maintenant sur #OLPLAY

👉🏼https://t.co/1obneIwd7L pic.twitter.com/BrO6TVuuME — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) July 29, 2025

« C’est vrai qu’il va partir. Nous avons un accord avec le club, et une possibilité de jouer plus pour lui. C’est une opportunité pour lui. Nous sommes aussi contents pour lui d’avoir cette possibilité car c’est vraiment un grand professionnel, un grand homme. Avec un comportement exceptionnel avec nous », a assuré l’entraineur portugais, qui sait bien qu’il n’a que peu utilisé Caleta-Car la saison dernière, et malgré cela l’ancien joueur de l’OM n’a pas dit un mot et a utilisé son faible temps de jeu du mieux possible, sans plomber le groupe. De quoi faciliter ce départ qui ne rapportera pas grand chose à l’OL, si ce n’est l’économie de son salaire qui restait tout de même imposant.