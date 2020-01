OL : Pas besoin d'arrière gauche, Rudi Garcia est-il fou ?

Dans : OL.

Rudi Garcia a changé d’avis et ne trouve plus que le recrutement d’un arrière gauche au mercato est une priorité. Un choix qui peut étonner.

Spécialiste du repositionnement chez certains joueurs, Rudi Garcia a décidé que Maxwel Cornet serait désormais un postulant en tant qu’arrière gauche. Face à Brest en Coupe de la Ligue, l’Ivoirien a de nouveau été aligné à ce poste, alors que l’entraineur lyonnais n’avait de toute façon aucun autre joueur spécialisé sous la main. Avec les blessures et les niveaux insuffisants affichés par certains joueurs, le choix est osé. Surtout que les supporters n’oublient pas qu’il y a une double confrontation face à la Juventus qui arrive et que Maxwel Cornet n’a vraiment pas les réflexes à ce poste, même s’il s’améliore.



« Maxwel Cornet a été bien. Il nous aide. C’est son meilleur match en tant que latéral. Il nous apporte et a bien défendu. Cela nous donne des solutions. On a voulu prendre aucun risque avec Marçal. C’est une alternative sur la durée. Heureusement, on va retrouver, à un moment, nos latéraux Léo Dubois (genou) et Youssouf Koné (cheville). Dès qu'il y aura une visibilité plus importante pour notre secteur médical concernant la planification de leurs retours, cela peut changer, sur la deuxième partie du mercato, en un besoin », a livré l’entraineur lyonnais, pour qui les retours de blessure suffiront à compenser les manques défensifs.