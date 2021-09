OL : Paqueta superstar, Sidney Govou s'agace

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta est en train de prendre une place énorme dans le coeur des supporters lyonnais. Sidney Govou y met un bémol.

Le gang des Brésiliens continue de frapper à l'OL, où l’impact des joueurs choisis par Juninho participe au redressement de ces dernières semaines. Bruno Guimaraes trouve clairement son rythme au milieu, Emerson est une bonne pioche en latéral gauche, et Lucas Paqueta éclaire le jeu de l’OL. En plus d’être le créateur de l’équipe en lieu et place d’Houssem Aouar, l’ancien du Milan AC se montre très efficace dans la surface, spectaculaire dans ses dribbles, et impliqué dans ses replis défensifs. Les qualités parfaites pour un joueur qui a déjà sa chanson au Groupama Stadium, preuve que son adoption chez les supporters est finalisée. Mais attention à ne pas le mettre trop tôt sur un piédestal, prévient de son côté Sidney Govou. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien ailier sept fois champion de France s’enthousiasme bien sûr en raison du niveau de jeu affiché par le Brésilien, mais il refuse par exemple d’en faire la superstar de l’équipe, capable de faire oublier un certain Memphis Depay en un été.

Rarement autant aimé un joueur que l'immense Lucas Paquetá — Wiloo (@WilooFootball) September 22, 2021

Memphis Depay ne s'efface pas comme ça

« Il a amené quelque chose en plus. Cette agressivité, ce combat. C’est un très bon finisseur, mais en plus, il récupère des ballons, en gratte dans les pieds des adversaires… Il me surprend à chaque fois que je le vois jouer. C’est un joueur exceptionnel. S’il a fait oublier Memphis ? On ne remplace pas comme ça un joueur qui a passé quatre ans et demi dans l’équipe », rappelle Sidney Govou au sujet de l’attaquant néerlandais parti du côté du FC Barcelone cet été. Il faut dire que Memphis Depay évoluait plus haut, et était littéralement le finisseur en chef de l’équipe lyonnaise. Pour le moment, Lucas Paqueta est d’une efficacité redoutable, même si le but n’a jamais été sa première qualité, lui qui a déjà évolué au poste de milieu défensif dans sa carrière.