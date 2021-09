OL : Oui, Lyon aussi a fait un mercato de dingue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a réalisé un match sérieux sur la pelouse du Parc des Princes, malgré la défaite sur le gong face au PSG (2-1).

Devant au score après le but inscrit par Lucas Paqueta, les hommes de Peter Bosz ont regardé les stars du Paris Saint-Germain dans les yeux du début à la fin du match. Malheureusement pour Lyon, l’édifice rhodanien s’est effondré dans le temps additionnel avec le but inscrit de la tête par Mauro Icardi, sur un délice de centre de Kylian Mbappé. La défaite au Parc des Princes ne doit toutefois pas remettre en cause les progrès évidents de l’OL durant les dernières semaines. Des progrès qui s’expliquent par l’assimilation de la méthode Peter Bosz mais également par l’acclimatation des recrues. Dans les colonnes de L’Equipe, Hervé Penot a justement pointé du doigt l’apport non négligeable de joueurs tels que Xherdan Shaqiri, Jérôme Boateng ou encore Emerson Palmieri à cette jeune équipe de Lyon.

Des recrues au niveau espéré à l'OL

« Les recrues phares, Shaqiri, Boateng, Emerson, devaient apporter leur expérience à l'OL à l'occasion de leur première titularisation ensemble contre Paris. Leur impact a été frappant. Jérôme Boateng, qui est sorti à 1-0 (65e), tout juste avant que Neymar ne frappe le penalty de l'égalisation, a rayonné dans l'axe » analyse le journaliste avant de poursuivre. « Avec Emerson (27 ans), le latéral gauche italien champion d'Europe, il a offert une solide assise à cet effectif souvent en manque d'équilibre. Et il a surtout essaimé la confiance qui permet ensuite de développer le jeu de Bosz. Shaqiri (29 ans), même s'il a été un peu plus en retrait que ses compères défensifs, possède la capacité de voir et de déplacer le jeu à une touche. Il éclaire et perd peu de ballons ». Autant dire qu’avec trois recrues d’un tel standing, l’OL peut se mettre à rêver d’une place sur le podium à la fin de la saison. Et, Jean-Michel Aulas en rêve, d’un parcours de gala en Ligue Europa.