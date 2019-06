OL : Oops, Deschamps confirme le transfert de Mendy au Real Madrid

Dans : OL, Mercato, Equipe de France.

Ce n'est pas officiel, et à priori ce ne le sera pas avant mercredi, date à laquelle Ferland Mendy doit passer une deuxième visite médicale dans la capitale espagnole, mais ce lundi après-midi Didier Deschamps a clairement annoncé que le défenseur de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais va jouer au Real Madrid. A la veille du match Andorre-France, le sélectionneur national n'a pas utilisé de conditionnel au moment d'évoquer la carrière de son défenseur dont il estime qu'il a toutes les qualités pour rejoindre Zinedine Zidane chez les Merengue.

« Ferland Mendy a une progression fulgurante, il était en Ligue 2 il y a deux ans et il va se retrouver au Real Madrid. Avec nous, il a été performant à chaque fois qu'il a eu du temps de jeu (...) Si le mercato peut perturber les joueurs? C'est valable pour tous les joueurs. Toute la saison, il y a toujours des bruits, des possibilités. Cela va concerner certains joueurs français, parfois qui ne s'y attendaient pas comme Ferland Mendy, et là le Real Madrid arrive. C'est le choix des joueurs. Ils peuvent me demander mon avis. Je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais choix, chacun a des choix à faire », a expliqué Didier Deschamps, histoire de montrer que le jeune joueur lyonnais avait désormais toute sa place au Real Madrid. Pour cela, Florentino Perez s'apprête quand même à signer un chèque de 48ME à Jean-Michel Aulas.