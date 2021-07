OL : Omar Sy a rendu un fier service à Guimaraes

Dans : OL.

Au club depuis un an et demi, Bruno Guimaraes aborde cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambition à l’Olympique Lyonnais.

Avant de se concentrer pleinement sur la saison de Ligue 1 à venir, l’international brésilien va disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Une compétition qui lui tient beaucoup à cœur, mais qui ne lui fait pas oublier le pain quotidien de l’OL pour autant. La preuve, Bruno Guimaraes a confié dans une interview à Gameplan qu’il maîtrisait déjà le Français à la perfection, un élément capital selon lui pour réussir chez les Gones.

« Le seul avantage pour moi pendant le confinement, c’est que j’avais beaucoup de temps pour apprendre le français. J’ai pris des cours en ligne et j’ai beaucoup regardé la télévision française, des séries Netflix comme Lupin, des films français et tout ça a payé. Je peux maintenant parler langue 18 mois après mon arrivée. Mon prochain objectif est d’apprendre l’anglais » a confié Bruno Guimaraes, pas peu fier de maîtriser la langue de Molières. Le milieu de l’OL s’est ensuite confié sur ses objectifs dans le Rhône et sur les nombreux changements au sein du club cet été.

« J'ai de grands espoirs avec l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Nous jouerons en Ligue Europa. Il a été cruel de rater une place en Ligue des champions lors du dernier match de la saison, mais nous nous sommes réunis en équipe et avons discuté de la façon d'aller de l'avant. Le président a reconnu que nous avions besoin d'un changement, nous avons changé d'entraîneur, certains joueurs aussi et maintenant nous avons un nouvel objectif pour la saison prochaine pour ramener à la maison des trophées et ravir nos fans » a conclu Bruno Guimaraes, qui espère que Peter Bosz insufflera un renouveau à l’OL, qui se doit de retrouver la Ligue des Champions après deux ans d’absence.