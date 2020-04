OL-OM : Rudi Garcia rêve d'une trêve olympique

Dans : OL.

Le PSG étant entré depuis quelques années dans une autre dimension, la rivalité sportive la plus tendue oppose désormais l’OL à l’OM.

Les deux clubs luttent régulièrement pour le podium, et se retrouvent aussi souvent sur les mêmes pistes sur le marché des transferts. Il suffit de voir le foin qu’avait provoqué la présence de Marseille en finale de l’Europa League dans le stade lyonnais pour se rappeler que les deux clubs se détestent. Les joueurs qui ont le malheur de passer de l’un à l’autre le payent au prix fort, Mathieu Valbuena peut en témoigner. Rudi Garcia aussi, lui qui a surpris tout son monde en rebondissant à l’OL après un passage en montagnes russes à l’OM. Profitant d’un entretien avec Sky Italia, le technicien a évoqué son aventure en Italie qui a beaucoup marqué les esprits du côté de la Roma, mais aussi son actualité. Et cela veut dire la confrontation face à la Juventus en Ligue des Champions, et l’importance de jouer ce match devant du public ou à huis clos. Rudi Garcia en a profité pour dénoncer les rivalités et la haine qu’il y avait trop souvent autour des terrains de foot. Et de prendre exemple sur ce qu’il connaissait le mieux.



« Supporter une équipe, ce n’est pas forcément haïr l’autre. Je commence à en avoir marre. À l’OM, ils ne sont pas contents que je sois à l’OL. À l’OL, pas contents que j’ai entraîné l’OM. Il faut du respect », a demandé le coach rhodanien. Une requête qui risque de rester vaine, surtout que les supporters, mais aussi des membres du club, marseillais ne gardent pas un bon souvenir de Garcia, qu’ils accusent d’avoir plombé notamment au niveau du recrutement.