OM : Les insultes fusaient dans les bureaux avec Rudi Garcia !

Il y a moins d’un an, Rudi Garcia était encore à la tête de l’Olympique de Marseille, où il a laissé des souvenirs contrastés.

Avec l’ancien entraîneur de Lille, les supporters de Marseille ont vibré lors de la saison 2017-2018 en réalisant un parcours exceptionnel jusqu’en finale de Ligue Europa. Mais la suite a été terrible avec une saison décevante et de nombreuses tensions en interne. Entre les joueurs et le staff… mais pas seulement. En effet, le courant ne passait plus dans les bureaux du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus entre Rudi Garcia et l’équipe de recruteurs de l’Olympique de Marseille. Une information confirmée par le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, qui indique sans surprise que l’ambiance est beaucoup plus saine à ce niveau-là depuis la venue sur le banc d’André Villas-Boas.

Il faut dire que le Portugais, plus diplomate, travaille main dans la main avec les équipes d’Andoni Zubizarreta. Ce qui change grandement les choses en Provence. « Selon toi, la cellule de recrutement de l’OM est-elle mieux écouté depuis l’arrivée de Villas-Boas ? Ah, vu les noms d’oiseau dont ils affublaient (les recruteurs) Rudi Garcia et leur relation avec Villas-Boas, ça ne fait aucun doute » a indiqué le journaliste avant de s’attarder précisément sur les liens qui unissent l’entraineur actuel de l’OM et Andoni Zubizarreta. « Zubi bosse un peu ou c’est encore l’entraîneur qui fait le mercato ? Zubizarreta est un peu le chef des scouts de Villas-Boas ». Par ailleurs, Mathieu Grégoire a confirmé que le contexte actuel aiderait très certainement l’Olympique de Marseille à conserver une saison supplémentaire l’ancien entraîneur de Chelsea, du FC Porto ou encore de Tottenham. Une bonne nouvelle quand on sait l’attachement des fans à André Villas-Boas, lequel a véritablement fait l’unanimité auprès de tout le monde à l’OM depuis le premier jour.