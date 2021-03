OL : Offre refusée, Benzema préfère le banc du Real Madrid

Dans : OL.

Toujours annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema refuserait de revenir au sein de son club formateur l’été prochain. L’attaquant français préfère rester au Real Madrid la saison prochaine, quitter à céder sa place de titulaire à un nouveau Galactique.

Karim Benzema de retour à l’Olympique Lyonnais ? La rumeur revient régulièrement ces derniers mois. En réalité, il ne s’agit pas d’un simple bruit de couloir puisque le joueur lui-même avait évoqué cette possibilité. Mais sauf improbable revirement de situation, ça ne sera pas pour le prochain mercato estival. Le site espagnol de Todofichajes confirme que l’attaquant sous contrat jusqu’en 2022 souhaite rester au Real Madrid la saison prochaine. Et ce malgré l’existence d’une offre intéressante de la part de son club formateur.

Cette proposition aurait pu faire réfléchir Karim Benzema, tout comme la future menace qui se dessine. Rappelons effectivement que le Real Madrid a pour objectif d’attirer un attaquant cet été. Sa cible prioritaire n’est autre que le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Alors que l’alternative se trouve du côté du Borussia Dortmund, à savoir Erling Haaland. Autant dire qu’une telle recrue, avec l’investissement que cela impliquerait pour la Maison Blanche, débarquerait pour s’installer dans le onze de départ.

Benzema prêt à jouer les doublures ?

Pas de souci pour le banni de l’équipe de France, croient savoir nos confrères, qui assurent que Karim Benzema serait prêt à jouer les doublures. Ce n’était pourtant pas son message en début de semaine lorsque la presse locale l’interrogeait sur l’éventuelle signature du Norvégien. « Je suis là depuis très longtemps, on parle souvent d'attaquants ici, de joueurs qui peuvent marquer beaucoup. Ce que je peux dire c'est que c'est un jeune joueur qui met beaucoup de buts dans son équipe. Il doit travailler plus dans son équipe, si un jour il doit venir à Madrid et que le club le veut, il nous rejoindra », lâchait l’avant-centre que le Real Madrid souhaite prolonger.