OL : Neymar insulté de « singe », Marcelo s’en mêle

La polémique ne cesse de croître au lendemain de la victoire de l’OM sur le PSG après que Neymar ait révélé qu’Alvaro Gonzalez l’avait insulté de « singe ».

Bien évidemment, le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille nie en bloc les accusations du meneur de jeu brésilien. Pour l’heure, aucune image n’a prouvé les insultes à caractère raciste de l’ex-taulier de Villarreal, par ailleurs auteur d’un match extrêmement solide au côté de Duje Caleta-Car sur la pelouse du Parc des Princes. Mais les acteurs du football ne semblent pas avoir la volonté d’attendre les preuves et la vérité avant de donner leur avis sur cette polémique. C’est notamment le cas de Marcelo, le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais.

Via son compte Twitter, le compatriote de Neymar a témoigné son soutien au meneur de jeu du Paris Saint-Germain. « Non au racisme ! On répète encore et toujours la même chose dans le sport ! Assez ! Neymar, nous sommes avec toi ! » a tweeté l’ancien défenseur de Besiktas, lequel avait également été au cœur d’échauffourées avec les joueurs de l’Olympique de Marseille à l’occasion d’un match au Stade Vélodrome en mars 2018.

