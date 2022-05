OL : Ndombélé et Lyon, c'est définitivement fini

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par Tottenham à l'Olympique Lyonnais lors du marché hivernal des transferts, Tanguy Ndombélé repart chez les Spurs, le club rhodanien n'ira pas plus loin avec le milieu de terrain.

Le 31 janvier dernier, alors que le mercato entrait dans ses dernières heures, l’OL confirmait avoir obtenu un accord avec les Spurs concernant le prêt de Tanguy Ndombélé, lequel avait quitté Lyon pour Tottenham il y a trois ans moyennant 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Antonio Conte ne comptant pas sur le milieu international tricolore, les dirigeants du club de Premier League avaient donc accepté un prêt payant de 1,42 million d’euros, avec une option d’achat. On ne savait pas encore si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot allaient faire jouer cette option, mais cela semblait peu probable compte tenu des performances mitigées de Ndombélé lors de ces quatre mois passés dans l’effectif de Peter Bosz. Mais ce jeudi, Julien Maynard, journaliste de Téléfoot, a définitivement mis un terme au maigre suspense dans ce dossier Ndombélé.

Ndombélé ne sera pas à Lyon en 2022-2023

Prêté par Tottenham dans les dernières heures du mercato hivernal, Tanguy Ndombélé ne restera pas à Lyon, malgré une option d’achat.

Son départ de l’OL est acté. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) May 26, 2022

Via Twitter, le journaliste a en effet confirmé que l’Olympique Lyonnais ne lèvera pas cette option d’achat pour Ndombélé. « Prêté par Tottenham dans les dernières heures du mercato hivernal, Tanguy Ndombélé ne restera pas à Lyon, malgré une option d’achat. Son départ de l’OL est acté », a annoncé Julien Maynard. Il est vrai qu'avec une saison sans coupe d'Europe, et un salaire aux normes anglaises, il paraissait impossible pour le club rhodanien de faire affaire sur le plan financier. Car pour signer à Lyon, Tanguy Ndombélé, qui a encore trois ans de contrat avec Tottenham, aurait été contraint de revoir ses ambitions salariales à la baisse, tandis que du côté de Lyon, Peter Bosz n'a pas été convaincu par le milieu de terrain de 25 ans. La séparation semblait inévitable, elle est désormais officielle.