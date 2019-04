OL : Ndombele au Real, Jean-Michel Aulas pose ses conditions !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato approche et du côté de l’Olympique Lyonnais, on s’apprête à être attaqué pour différents joueurs.

Ferland Mendy a la cote, tout comme Houssem Aouar. Mais c’est évidemment Tanguy Ndombele qui sera le joueur le plus courtisé. Dans le viseur de la Juventus Turin, l’international tricolore est également dans les petits papiers du Real Madrid. La semaine passée, Foot Mercato expliquait d’ailleurs que les représentants du joueur Lyonnais avaient rencontré les dirigeants espagnols. Désormais, c’est au tour de la presse espagnole d’évoquer un rapprochement entre les différentes parties…

Effectivement, le journal AS affirme que des discussions se sont récemment tenues entre des émissaires du Real Madrid et l’OL. A l’issue des différents entretiens, Jean-Michel Aulas aurait affirmé au Real Madrid que le prix de Tanguy Ndombele était de… 100 ME. Un montant qui pourrait bien refroidir le champion d’Europe en titre, qui souhaite également s’attacher les services de Paul Pogba et d’Eden Hazard. Néanmoins, l’espoir demeure toujours puisque le média pro-Madrid explique que pour un montant de 70 à 80 ME, l’OL pourrait accepter une offre du Real. La partie de bluff a débuté…