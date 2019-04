OL : Ferland Mendy pour 40 ME, Lyon attaqué au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans ses colonnes ce lundi, Le Progrès affirmait que Ferland Mendy faisait partie des six joueurs susceptibles d’être transférés par l’Olympique Lyonnais en fin de saison. Néo international Français, l’ancien défenseur du Havre a la cote sur le marché des transferts. Il y a quelques semaines, un intérêt du FC Barcelone avait notamment été évoqué. Mais visiblement, le champion d’Espagne n’est pas le seul club intéressé par le latéral gauche de l’OL. En effet, Gianluca Di Marzio affirme que le profil de Ferland Mendy est également apprécié en Italie.

Naples et le Real Madrid intéressés

Selon le spécialiste du mercato italien, Naples souhaite recruter un défenseur gauche et un défenseur droit au mercato. Pour concurrencer Kevin Malcuit, Carlo Ancelotti souhaite convaincre Kevin Trippier de Tottenham et une offre de 18 ME a déjà été transmise aux Spurs. Concernant l’aile gauche, c’est donc Ferland Mendy qui est la piste privilégiée par l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Pour convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher son prometteur défenseur, il faudra certainement payer une somme avoisinant 40 ME. L’affaire sera néanmoins délicate à boucler pour Naples puisque le Real Madrid, rien que ça, serait également intéressé par Ferland Mendy, pour qui l’été promet d’être bouillant.