OL : Mourinho s’incruste dans la course à Aouar

Dans : OL.

Tout proche de quitter l’OL l’été dernier, Houssem Aouar ne sera pas retenu par Jean-Michel Aulas en cas de belle proposition lors du prochain mercato.

Il faut dire qu’Aouar est l’un des joueurs les mieux valorisés de l’effectif de l’OL et au vu de son irrégularité, il serait assez incompréhensible que Jean-Michel Aulas et Juninho le retiennent de force lors au mercato estival. Tout proche de rallier la Juventus Turin l’été dernier, l’international tricolore est toujours suivi avec attention par le champion d’Italie en titre. Mais à en croire les informations obtenues par iNews24, Houssem Aouar a également retenu l’attention d’un certain José Mourinho.

Aux commandes de Tottenham, le manager portugais apprécie la justesse technique d’Aouar ainsi que sa polyvalence. A l’instar de Ndombele, qui s’est imposé comme un taulier des Spurs, le milieu de l’OL peut évoluer à plusieurs postes (relayeur, offensif gauche), ce que le Special One adore. Le média dévoile par ailleurs qu’outre la Juventus Turin et Tottenham, quatre autres clubs suivent de près la situation d’Houssem Aouar.

Aulas réclame toujours 60 ME

Le Paris Saint-Germain est toujours cité comme un candidat crédible à la signature du Lyonnais au même titre que Manchester City, Arsenal et le Real Madrid. Reste que pour s’octroyer les services du milieu de terrain formé à l’OL, il faudra casser sa tirelire dans la mesure où Jean-Michel Aulas réclamerait près de 60 ME. Un prix qui semble davantage correspondre à celui d’Houssem Aouar avant la crise du Covid-19. Au vu des conséquences de la pandémie sur les finances des clubs européens, on imagine mal un cador européen signer un tel chèque pour s’attacher les services d’un joueur qui brille dans les gros matchs, et un peu moins le reste du temps. Reste à voir quelle sera la position de Jean-Michel Aulas si aucun des courtisans d’Houssem Aouar n’atteint le montant fixé par le président de l’OL…