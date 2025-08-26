OL ‍: Mikautadze a « ‍une vie mouvementée ‍», Riolo balance

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Georges Mikautadze à l'Olympique Lyonnais est devenu flou d'un seul coup, puisque l'OL ne serait pas opposé à un départ de son buteur. Attaqué par Daniel Riolo, l'avant-centre a réagi.

Révélé en ce début de semaine, le possible départ de Georges Mikautadze dans cette dernière semaine du marché estival des transferts a évidemment fait du bruit du côté des supporters lyonnais. Car si les projecteurs étaient tournés vers Malick Fofana, le buteur de l'OL paraissait totalement étranger au mercato, Mikautadze ayant été clairement ciblé l'an dernier pour remplacer Alexandre Lacazette. Mais, à en croire Daniel Riolo, l'Olympique Lyonnais pourrait avoir des raisons pour envisager le départ du buteur international géorgien. « Dans la réflexion sur Mikautadze, il faut intégrer des éléments. Car à côté, il a une vie mouvementée qui n’est pas toujours simple pour les dirigeants. Je ne peux pas tout dire, enfin pas tout de suite, mais ce n’est pas facile pour l'OL », a lancé le journaliste dans l'After.

Riolo balance sur Mikautadze

Mon investissement ? Mon sérieux ? 🧐😏 pic.twitter.com/bOUD2Kknqm — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) August 26, 2025

Forcément, ces propos sont remontés jusqu'aux oreilles de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais et ce dernier a répondu via X (anciennement Twitter) en se demandant : « Mon investissement ? Mon sérieux ? 🧐😏 ». Visiblement, Georges Mikautadze n'a pas du tout apprécié les propos tenus à son encontre, d'autant que visiblement l'OL laisse filtrer que le départ de l'attaquant pourrait permettre à Malick Fofana de rester à l'Olympique Lyonnais. Une situation forcément perturbante pour le natif de Lyon, qui n'a jamais masqué son amour pour le maillot de l'OL. Les supporters sont d'ailleurs venus nombreux pour lui apporter un soutien très ferme après les propos de Daniel Riolo.

Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais n'a pas réagi aux propos du journaliste de RMC et aux rumeurs qui évoquent un départ du Roi Georges avant la fin du mercato. Mais si cela est vraiment le cas, alors la cellule recrutement va avoir un énorme boulot afin de récupérer un buteur de son calibre, surtout à un prix raisonnable et avec un salaire aux nouvelles normes de l'OL.