L'OL met en vente Mikautadze

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Malick Fofana monopolisait l'attention des supporters lyonnais. Mais, à en croire un média français, Georges Mikautadze pourrait quitter l'OL dans les derniers jours du mercato.

C'est une information sortie par le site MadeInGones Ouest-France qui va probablement provoquer bien des réactions du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais. En effet, nos confrères annoncent qu'à désormais moins d'une semaine de la fin du mercato d'été, les dirigeants de l'OL ne seraient pas opposés du tout à la vente de Georges Mikautadze, le buteur international géorgien natif de la capitale des Gaules. Alors que le Roi Georges a été présenté comme le successeur d'Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque lyonnaise, et qu'il a encore trois ans de contrat avec l'actuel leader de la Ligue 1, le club rhodanien est ouvert à toutes les propositions, pour peu qu'elle soit financièrement à la hauteur, soit au-dessus de 30 millions d'euros. C'est forcément une très grosse surprise, car si l'on évoquait la venue d'un avant-centre, ce dernier devait être la doublure de Georges Mikautadze, et pas celui qui le remplacera.

Mikautadze vendu à la toute fin du mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

En tout début de mercato, le départ de Georges Mikautadze avait été évoqué, mais tout cela n'avait pas duré longtemps et l'avant-centre ne semblait plus devoir bouger cet été. Mais, si effectivement le départ du numéro 69 se concrétise avant le 1ᵉʳ septembre à 20h, l'Olympique Lyonnais va devoir trouver un buteur disponible. Soit l'OL a déjà un nom en tête, et tout pourra se régler rapidement, soit Lyon s'adaptera, mais devra faire des concessions. D'autant que dans le même temps, Paulo Fonseca pourrait également voir partir Malick Fofana, qui attend, lui, une belle offre financière, mais également sportive. Les prochains jours devraient donc être très agités pour Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais, tout cela avec une enveloppe budgétaire serrée, mais pas vide. Surtout si Georges Mikautadze s'en va dans les prochains jours comme nos confrères l'affirment.