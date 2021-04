OL : Memphis obsédé par le mercato, il plombe Lyon

Dans : OL.

En plein sprint final, la spécialité de l’Olympique Lyonnais selon son président, les joueurs de Rudi Garcia calent. Le comportement de Memphis Depay est pointé du doigt.

Les victoires ne s’enchainent pas et le risque est désormais de manquer le podium après le dernier match nul sur le terrain de Lens, samedi dernier. Monaco et Lille avancent fort, et le PSG va forcément devoir accélérer également. En ce qui concerne l’OL, Sidney Govou est tout de même très déçu du rendement mais aussi du comportement des joueurs, à commencer par celui de son leader offensif Memphis Depay. Pour l’ancien ailier de la grande époque de l’OL, le Néerlandais joue un peu trop pour sa pomme, et pense certainement à se mettre en valeur en vue de son futur club, plus qu’aider les Lyonnais dans le jeu. Une attitude qui est en train de provoquer l’effet inverse, puisque l’OL ne peut plus s’appuyer sur le Memphis Depay inspiré et altruiste des mois précédents.

« À 7 journées de la fin, les joueurs sont rentrés dans une forme de confort. Caresser les joueurs dans le sens du poil, ça a ses limites. Ils ont beau avoir été bons à un moment, s’ils ne font pas les efforts, on ne peut pas gagner dans un championnat où les équipes sont si proches. Memphis est celui qui illustre le mieux ça. C’est un super joueur, mais quand il le veut. En première période à Lens, c’était un frein à l’équipe. Il a joué dos au but, a perdu énormément de ballons. Il a été très individualiste, comme s’il voulait se montrer. Pour aller chercher un top club, comme il aime à le dire, il faut être performant tout le temps, pas se contenter de bouts de matchs », a prévenu dans Le Progrès un Sidney Govou qui n’a en tout cas clairement pas compris un choix tactique de la part de Rudi Garcia, qui n’avait pas fait confiance à Léo Dubois face au PSG. Et depuis, le latéral lyonnais semble avoir perdu de son allant.