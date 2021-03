OL : Sprint final, un calendrier spécial avec un Depay incroyable

Dans : OL.

A 10 journées de la fin, quatre équipes peuvent prétendre légitimement au titre de champion de France.

Malgré son échec à Strasbourg mercredi, l’AS Monaco n’est pas encore totalement larguée, surtout si elle enchaine les victoires comme elle a su le faire avant de chuter en Alsace. Le PSG n’est pour une fois pas dans la place du leader qui contrôle ses poursuivants à distance, et c’est l’autre grande nouveauté de cette fin de saison. Car voir autant d’équipes être concernées n’est pas une habitude en Ligue 1. Lille espère profiter de cette bataille rangée pour conserver sa première place, mais l’OL est aussi une formation qui a toutes les cartes en mains. En effet, l’équipe de Rudi Garcia sera la seule à affronter ses trois concurrents directs dans cette dernière ligne droite de 10 rencontres. Avantage ou non ? Spécialiste du sprint final selon son président Jean-Michel Aulas, Lyon pourrait ainsi serrer le jeu et poursuivre sa belle série tout en écartant progressivement ses concurrents. C’est ce qu’avait su faire l’OL dans la phase aller, avec deux victoires sur Monaco et le PSG, et un nul à Lille. Autant dire que cela promet de belles affiches, avec pour commencer un Monaco-Lille lors de la prochaine journée qui pourrait encore une fois resserrer tout ce beau monde aux avant-postes.

Pour que l’OL termine en beauté cette saison, il faudra continuer à compter sur un Memphis Depay certes en fin de contrat, mais extrêmement concerné et efficace dans cette course au titre, avec notamment cette statistique bluffante révélée par L’Equipe ce vendredi. Depuis 2017, il est en effet le seul joueur des championnats majeurs avec Lionel Messi à avoir inscrit 40 buts tout en réalisant 40 passes décisives. Une preuve de son altruisme en plus de ses qualités de finisseur.