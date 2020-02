OL : Memphis Depay va le payer, cet expert prévient

Dans : OL.

Gravement blessé au mois de décembre, Memphis Depay scotche tout le monde avec ses vidéos de reprise de l’entrainement.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais se sent suffisamment à l’aise avec son genou pour reprendre des exercices d’appuis vifs et même de contact avec le ballon. Décidé à disputer l’Euro 2020, et donc à terminer la saison avec Lyon pour quelques matchs histoire de reprendre le rythme, le Néerlandais est en train de battre tous les records à ce niveau après une opération ligamentaire. De quoi inquiéter un connaisseur la matière, Jean-Marcel Ferret. Ancien doc de Lyon et de l’équipe de France, le médecin trouve clairement que Memphis Depay va plus vite que la musique.



« Ces vidéos ont interpellé pas mal de monde. Déjà, que Depay fasse du vélo signifie qu'il a une flexion à plus de 110 degrés, ce qui est bien après un mois de rééducation. Mais c'est effectivement assez surprenant de le voir courir sur place, sur un trampoline, en reprenant les ballons. C'est un peu bluffant car, en principe, c'est la faculté qu'on récupère le moins vite après ce genre d'opération. Plus la rééducation va vite, plus c'est dangereux car le joueur se sent trop bien et tire sur le genou plus rapidement qu'il le devrait. Avec cette médecine de la performance, on a tendance à aller plus vite que la musique. C'est regrettable car, quand on triche avec la nature, ça se paie toujours à un moment ou à un autre », a livré le médecin dans les colonnes de L’Equipe. Un sujet toujours sensible, surtout que même l’OL semble s’inquiéter de la précipitation de son buteur à revenir.