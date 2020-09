OL : Memphis Depay sur le départ ? Le brutal démenti

Dans : OL.

Annoncé sur le départ au sein de l’Olympique Lyonnais pendant ce mercato estival, Memphis Depay fait toujours partie de l’effectif de Rudi Garcia. Pour combien de temps encore ? Personne ne le sait…

En fin de contrat en 2021, Memphis Depay n’envisage pas de prolonger son bail à Lyon. Par conséquent, et même si l’OL est prêt à le garder un an de plus avant de le perdre gratuitement, l'international néerlandais essaye de trouver une place dans un grand club européen. Depuis plusieurs semaines, le joueur de 26 ans est même annoncé du côté du Barça, où Ronald Koeman souhaite le recruter pour renforcer l’attaque catalane. Sauf que le FCB n’a pour l’instant pas l’argent nécessaire, soit les 25 millions d’euros demandés par Jean-Michel Aulas, pour arriver à ses fins. Malgré tout, chaque fait et geste de Memphis est interprété en cette période de mercato.

Vendredi dernier, à l’issue du match nul de l’OL contre Nîmes en Ligue 1 (0-0), Depay a longuement salué les supporters présents au Groupama Stadium. Des gestes un peu inhabituels qui ressemblent à des adieux ? Pas du tout, d’après les dires de Maxwel Cornet. « C'est Memphis. C'est vrai qu'on est en période de mercato, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais sur ce geste-là, je vois juste un remerciement du public et rien d'autre. Je vois juste un remerciement du public », a lancé, sur Téléfoot, le défenseur de l’OL, qui estime que Memphis s’est plutôt comporté en vrai capitaine. Ce qui est plutôt bon signe pour l’OL dans ce dossier chaud...