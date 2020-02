OL : Memphis Depay soigne son genou à la fête de Neymar

Dans : OL.

Alors que certains s'interrogent sur la nature expresse de sa rééducation, Memphis Depay se fiche des polémiques et dimanche soir il a participé à l'anniversaire de Neymar.

On ne savait pas que Neymar et Memphis Depay étaient aussi proches, mais pourtant l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais était sur la liste des invités du joueur brésilien du Paris Saint-Germain pour son anniversaire. C’est vêtu tout de blanc, comme le demandait Neymar, que Memphis est arrivé de bonne heure au Yoyo où avaient rendez-vous les convives de cette soirée parisienne. A peine un mois après son opération en Italie, suite à une rupture des ligaments croisés, et dans la foulée d’une série de messages sur les réseaux sociaux où on le voyait faire des exercices d’une incroyable intensité, Memphis Depay a décidé de prendre du bon temps à Paris avec Neymar et d’autres footballeurs du PSG. A priori aucun autre joueur de l'Olympique Lyonnais n'était présent dans la capitale.

Le Brésilien ayant réclamé la plus grande discrétion sur les réseaux sociaux lors de cette soirée, on ne sait pas si l’attaquant de Lyon et des Pays-Bas a assuré une partie de l’animation musicale de cette soirée. Car en plus de ses talents footballistiques, Memphis Depay est un musicien dans l’âme comme il l’a prouvé dans le passé. En attendant, du côté de l’Olympique Lyonnais on espère probablement que Memphis Depay n’en fera pas trop durant cette phase de rééducation, l’OL ayant proposé à ce dernier une prolongation de contrat. Visiblement pour le joueur néerlandais, la vie est belle et il n'y a rien à craindre.