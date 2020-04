OL : Memphis Depay renfort de luxe de Lyon, ça se confirme !

Dans : OL.

En cas de reprise de la Ligue 1 mi-juin, plusieurs clubs pourraient bénéficier de retours de joueurs blessés de longue date. C’est notamment le cas de l’OL.

Et pour cause, l’Olympique Lyonnais avait vécu une après-midi tragique le 15 décembre dernier avec les graves blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay au cours du même match (défaite 1-0 au Groupama Stadium contre Rennes). Victimes d’une rupture des ligaments croisés, les deux joueurs offensifs de l’OL travaillent durs depuis leur opération afin de revenir au top. Initialement, leur objectif était d’être à 100 % pour la saison prochaine, et même un peu avant pour Memphis Depay qui visait l’Euro 2020 avec les Pays-Bas. La compétition internationale a été reportée mais Memphis Depay n’a pas fait tous ses efforts pour rien puisque le capitaine de l’OL a de bonnes chances d’être opérationnel pour les dix dernières journées de Ligue 1 en cas de reprise comme il l’a indiqué lors d’un live Instagram organisé par le site BR Football.

« Ça se passe plutôt bien. Je peux à peu près tout faire. J’attends juste les tests finaux – je ne vais pas dire tests car j’ai déjà fait des tests la semaine dernière -, mais le travail qui me reste à faire est sur le terrain. Il faut que je m’entraîne avec mes coéquipiers, avec intensité. Mais en ce moment ce n’est pas possible, donc je fais le maximum pour rester en forme » a indiqué Memphis Depay, lequel est par ailleurs revenu sur sa période de blessure très difficile à vivre selon lui. « Quand ça s’est passé, je commençais à devenir de plus en plus important dans l’équipe, à travers mes buts, le coach m’avait mis capitaine de l’équipe. J’ai d’abord ressenti beaucoup de douleur mais je devais aussi continuer ». Et les efforts de Memphis Depay sont en passe de payer avec un retour imminent à la compétition qui réjouira bien évidemment les supporters de l’OL même s’il faudra du temps pour que l’ancien de Manchester United retrouve son meilleur niveau.