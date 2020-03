OL : La machine Depay épate Jeff Reine-Adelaïde

Dans : OL.

Le 15 novembre dernier, l’Olympique Lyonnais était frappé par la malchance puisque lors du même match, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde étaient victimes d’une rupture des ligaments croisés.

Ce match face à Rennes restera sans doute dans l’histoire du club rhodanien, tant cette situation est rare pour ne pas dire unique. Trois mois après son opération au genou, Jeff Reine-Adelaïde est motivé comme jamais à l’idée de retrouver les terrains. Et dans son malheur, l’ancien meneur de jeu d’Angers a la chance d’avoir un véritable exemple à suivre en la personne de Memphis Depay. Dans une interview accordée à Foot-Mercato, « JRA » a témoigné son admiration pour le Néerlandais, lequel a battu de véritables records de précocité durant sa rééducation en frappant notamment le ballon un mois et demi à peine après son opération.

« On s’est beaucoup épaulé avec Memphis. Avant la blessure, on était déjà proche. Aujourd’hui, on l’est encore plus qu’avant. C’est une blessure qui nous lie. Je pense que cela a été du jamais vu dans toute l’histoire du foot, deux joueurs de la même équipe qui se font les croisés lors du même match. C’est une personne qui a une mentalité que j’aime bien, qui veut aller de l’avant. C’est vers cette voie que l’on est allé et qu’on a travaillé. Comme on a pu le voir sur ses vidéos, Memphis est très ambitieux et a très envie de montrer, de prouver. Il a envie de retrouver les terrains. Je suis à quelques mois de reprendre et je suis dans un état d’esprit où j’ai envie de montrer, de prouver et d’être heureux de rejouer au football » a expliqué le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, qui était clairement la plus grosse satisfaction parmi les recrues estivales avant sa blessure. En ce sens, les supporters rhodaniens ont hâte de le revoir sur les terrains…