OL : Memphis Depay prolongé, réponse dans un mois !

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en 2021, Memphis Depay ne sait pas encore précisément de quoi son avenir sera fait.

De retour sur les terrains après une longue blessure, l’international néerlandais est à un tournant de sa carrière. A seulement 26 ans, il envisage très mal de ne pas disputer la coupe d’Europe la saison prochaine, raison pour laquelle la fin de saison de l’Olympique Lyonnais sera décisive pour son avenir. Le club rhodanien peut se qualifier en Ligue Europa via une victoire en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG… ou rêver d’un ticket pour la Ligue des Champions en cas d’exploit face à la Juventus Turin puis durant le Final 8 de Lisbonne. Quoi qu’il en soit, tout devrait se décanter dans un mois, selon les informations récoltées par Tutto Mercato Web.

L'AC Milan toujours sur les rangs

Le média indique en effet que Memphis Depay y verra plus clair après la finale de la Coupe de la Ligue et le match retour de Ligue des Champions face à la Juventus Turin, et pourrait donner une tendance à Jean-Michel Aulas début août quant à sa prolongation ou non en faveur de l’OL. En Italie, un club reste plus pressant que jamais dans le dossier Memphis Depay, il s’agit de l’AC Milan. De retour à un très bon niveau après le confinement, le club lombard souhaite frapper un grand coup au mercato avec le recrutement d’une star en attaque. Le nom de Luka Jovic (Real Madrid) est régulièrement évoqué, mais le probable futur entraîneur Ralf Rangnick apprécie également beaucoup Memphis Depay, dont la polyvalence est un atout indéniable. Plus que jamais, la situation du capitaine lyonnais demeure flou, et cela devrait persister pour encore un mois…