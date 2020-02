OL : Memphis Depay attaqué pour son passé

Dans : OL.

Le 20 janvier 2017, l’Olympique Lyonnais réalisait le gros coup du mercato en s’offrant les services de Memphis Depay pour seulement 16 ME en provenance de Manchester United.

Le transfert ressemblait à un coup de poker de la part de Jean-Michel Aulas. Il s’est avéré être largement gagnant au vu des statistiques du Néerlandais à l’OL depuis trois ans : 53 buts en 134 matchs et un rôle prépondérant dans les qualifications lyonnaises pour la Ligue des Champions. Autant dire que dans la capitale des Gaules, Memphis Depay s’est déjà fait une belle réputation, et laissera quoi qu’il arrive un bon souvenir. Ce qui n’est absolument pas le cas à Manchester United, où il a passé deux ans pour un total famélique de 7 buts en 53 matchs disputés.

En ce début de semaine, le site Bola s’est amusé à établir le top 3 des pires transferts de Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Et Memphis Depay, qui n’avait rien demandé à personne, prend cher puisqu’il se classe à la deuxième place… « Memphis Depay a été recruté pour 34 ME après avoir marqué 22 buts en 30 matchs aux Pays-Bas la saison précédente. Il a reçu le n°7 de Cristiano Ronaldo. Mais rapidement, il s’est taillé une réputation de flop, d’achat raté en apparaissant seulement 4 fois lors de la saison 2016-2017 avant de filer à Lyon » écrit le média, qui ajoute que Rayan Giggs avait été frappé par le style de vie très particulier de Memphis Depay, jamais le dernier pour sortir faire la fête, même quelques jours avant un match de Manchester United. Autant dire que l’international néerlandais, victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, n’a pas laissé un souvenir impérissable à Old Trafford. Nul doute pourtant qu’à ce jour, au top de sa forme, il aurait largement le niveau pour évoluer au sein de l’équipe mancunienne.