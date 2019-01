OL : Maxwel Cornet pourrait partir au mercato, Lyon réfléchit !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il se pourrait bien que le mercato lyonnais soit plus spectaculaire qu'on pouvait le croire. Car en plus du dossier d'un possible renfort défensif, Jean-Michel Aulas aura peut-être à plancher sur le départ de Maxwel Cornet et un éventuel remplacement de ce dernier d'ici le 31 janvier et la fin du marché hivernal des transferts. Même s'il souhaite ostensiblement conserver le héros de la double confrontation de Manchester City, Bruno Genesio a admis ce dimanche que la situation de Maxwel Cornet à l'OL n'était pas figée.

Sur BeInSports, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a laissé entendre que les discussions étaient en cours avec le clan Cornet. « Concernant Maxwel Cornet, pour l’instant, je n’ai pas d’informations plus précises que celles qui sortent dans la presse au jour le jour. J’ai des discussions régulières avec Maxwel pour le maintenir concerné avec nous, car c’est un joueur important, il a des qualités de profondeur et de vitesse qui sont des qualités un peu différentes d’autres profils de joueurs offensifs que j’ai. Il est important dans le groupe, mais pour l’instant rien n’est arrêté dans un sens, ni dans l’autre. On doit encore en parler avec les gens qui travaillent au club, mais c’est vrai que c’est un mercato de janvier difficile », a reconnu Bruno Genesio, très prudent concernant l'avenir immédiat de Maxwel Cornet, lequel est lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2021.