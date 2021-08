OL : Maxwel Cornet à l’Inter, le contre-pied XXL ?

Dans : OL.

Dans le viseur de Burnley ou encore du Hertha Berlin, Maxwel Cornet figure également dans le viseur de l’inter Milan selon la presse italienne.

Souvent critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais ces dernières années, Maxwel Cornet semble bien plus apprécié par les recruteurs européens. A deux ans de la fin de son contrat, l’ex-attaquant reconverti au poste de latéral gauche est ciblé par Brighton, Burnley, Leeds United ou encore le Hertha Berlin. Mais à en croire les informations obtenues par Tutto Mercato Web, des clubs de calibre supérieur sont également à l’affût pour recruter le polyvalent international ivoirien de 24 ans. A la surprise générale, le champion d’Italie en titre serait notamment sur les rangs pour accueillir Maxwel Cornet, à savoir l’Inter Milan de Simone Inzaghi.

La cote de Maxwel Cornet explose

Les dirigeants Nerrazzuri estiment que Maxwel Cornet a le profil idéal pour occuper le rôle de piston gauche au sein d’une défense à cinq, et que son tarif, d’environ 15 millions d’euros, n’est pas prohibitif. Pour l’instant, aucune proposition n’a officiellement été formulée par l’Inter Milan à l’OL, mais il se murmure que cela pourrait arriver dans les jours à venir. Le cash, ce n’est pas ce qui manque à l’Inter pour assouvir les exigences financières de Lyon après les départs actés ou à venir de Romelu Lukaku à Chelsea, de Lautaro Martinez vers Tottenham ou encore de la mobylette Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, le média nous apprend que l’Atlético de Madrid suit également de loin la situation de Maxwel Cornet. Tout ce beau monde devra en tout cas se dépêcher car du côté de Burnley, club le plus chaud pour attirer l’international ivoirien, on prépare une nouvelle offre à hauteur de 17 millions d’euros. Problème : l’ex-attaquant du FC Metz n’est pas emballé par le projet du club anglais et privilégiait jusqu’à maintenant celui du Hertha Berlin en Allemagne.