OL : Mauvaise idée, Lyon provoque la Juventus

Dans : OL.

C’est encore loin d’être fait, mais la perspective de voir la saison européenne se terminer prendre de plus en plus d’ampleur chaque jour.

L'UEFA a déjà prévenu qu’elle ne prendrait aucun risque, mais que son intention, pour des raisons sportives comme financières, était quand même de voir finir les Coupes d’Europe. C’est pour cela que la reprise de la Ligue des Champions a été décalé au mois d’août, sans dévoiler plus que cela les dates possibles. La Juventus et l’Olympique Lyonnais seraient en tout cas parmi les premiers concernés, puisque les deux clubs doivent encore disputer leur 1/8e de finale retour. La victoire 1-0 donne un léger avantage à l’OL, mais bien évidemment, le retour à Turin sera délicat, même à huis clos. Avec ses stars et son expérience, la Juventus a de quoi faire peur. Mais du côté de Lyon, une déclaration étonnante a fuité du côté de Paolo Rongoni, le préparateur physique adjoint de Rudi Garcia.

« J'espère que la Lazio remportera le titre de champion, que la Juve devra jouer le 8e de finale retour après avoir perdu le titre, qu'il y aura un énorme malaise à l'intérieur de l'équipe et que nous lui donnerons le coup de grâce. Ils arriveront sûrement en meilleur état après 12 matchs. La seule chose qui pourrait nous être bénéfique est que les choses n'aillent pas bien à la Juve. Cela créerait un tsunami interne. C'est le seul moyen d'avoir une chance en plus », a livré l’ancien entraineur adjoint de la Lazio Rome, ce qui peut aussi expliquer cette déclaration, à la radio Incontro Olympia. Difficile toutefois d’imaginer l’OL se réjouir publiquement si jamais la Juventus devait perdre sa première place de Série A dans les prochaines semaines, tant l’effectif piémontais a les moyens de réagir en cas de coup dur.