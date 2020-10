OL : Marcelo, Diomandé… Andersen ne supportait plus Garcia

Dans : OL.

En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Joachim Andersen a préféré partir en prêt à Fulham. Le défenseur central sentait que l’entraîneur Rudi Garcia ne lui donnerait pas sa chance.

Un an après son transfert pour 30 millions d’euros (bonus compris), Joachim Andersen a déjà quitté l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central de 24 ans a demandé à partir en prêt à Fulham pour augmenter son temps de jeu, l’entraîneur Rudi Garcia préférant aligner Marcelo et même le jeune Sinaly Diomandé à sa place. Une situation difficile à supporter pour le Danois.

« Je suis à un âge où il est crucial pour moi de beaucoup jouer. Ça n'avait pas de sens pour Lyon d'avoir un joueur aussi cher sur le banc, a expliqué l’ancien joueur de la Sampdoria au site 90min.com. C'est une situation où on est tous les deux perdants. Maintenant, j'ai l'opportunité de jouer une trentaine de matchs en Premier League, prouver ma valeur, et voir où on en est par la suite. »

« Une situation frustrante »

Désormais focalisé sur les Cottagers, Andersen, qui reconnaît ne pas avoir totalement savouré le parcours en Ligue des Champions sur le banc la saison dernière, a quand même du mal à digérer les choix de Garcia. « C'est le football. Évidemment, c'est une situation frustrante, a-t-il avoué. Parfois, un coach va préférer d'autres joueurs, sans que vous compreniez pourquoi. C'est sa décision et je la respecte, mais j'ai besoin de jouer. »

Quant à la saison prochaine, celle qu’il devrait en théorie disputer avec l’Olympique Lyonnais, l’international danois préfère éviter d’y penser. « Pour le moment, Rudi ne veut pas me faire jouer. Le but, dans l'instant T, est de m'aguerrir en prêt, continuer d'apprendre le maximum et revenir à Lyon. Mais c'est difficile de se projeter. On verra par la suite », a esquivé Andersen, qui ne serait sûrement pas mécontent si le club rhodanien décidait de ne pas conserver son coach…