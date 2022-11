OL : Malo Gusto au Real, le rêve s’écroule déjà

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malo Gusto fait beaucoup parler dans la rubrique mercato ces derniers jours. Son départ reste envisageable, mais le Real Madrid, annoncé comme intéressé, ne donnera pas suite et les raisons sont connues.

Arrière latéral prometteur de l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto fait partie des jeunes joueurs qui ont croqué la concurrence et il enchaine désormais les matchs avec son club formateur. Une belle réussite pour l’OL, qui a toutefois montré par le passé qu’il avait du mal à conserver un joueur qui commençait à attirer du beau monde à l’étranger. Son style lui ouvre les portes de la Premier League, où plusieurs clubs sont intéressés. Mais récemment, à un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, ce sont des clubs autrement plus prestigieux qui sont venus aux renseignements, notamment selon la presse italienne. Le Bayer Munich a été cité, et même le Real Madrid qui cherche un arrière droit pour préparer la suite après le vieillissant mais toujours efficace Dani Carvajal. Alvaro Odriozola avait été acheté en ce sens à la Real Sociedad, mais il est totalement inutilisé par Carlo Ancelotti, qui ne lui fait visiblement pas du tout confiance malgré les 30 millions d’euros dépensés pour le faire venir en 2018.

Une instabilité défensive qui inquiète le Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M A L O G U S T O (@malogst_)

Une doublure capable de progresser dans l’ombre avant de prendre la place de Carvajal est donc recherchée, et Malo Gusto à le bon profil. L’OL est considéré comme vendeur, plus en fin de saison que cet hiver toutefois. Mais la presse espagnole s’est penchée sur le cas du défenseur lyonnais, et la tendance n’est clairement pas à un recrutement. Pour le moment, le latéral est considéré comme encore trop perfectible dans bien des domaines, que ce soit la couverture défensive et ses hésitations sur les interventions et le placement. Résultat, s’il venait à être recruté, Malo Gusto ne pourrait pas avoir de temps de jeu au Real Madrid, et pourrait difficilement progresser malgré son potentiel très intéressant. La Maison Blanche cherche donc une doublure plus expérimenté que le Lyonnais, dont le profil n’a pas totalement séduit les recruteurs du club madrilène pour le moment.