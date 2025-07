OL ‍: Malick Fofana en vente, c’est 60ME

Dans : OL.

L'OL voit les clubs européens débarquer pour Malick Fofana. Le club rhodanien entend bien faire comprendre qu'il n'est pas obligé de vendre et se montre très gourmand.

Même s’il n’a pas émis le désir de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, Malick Fofana est bien au courant de deux choses. Il fait saliver de nombreux clubs européens en raison de son explosivité et de sa marge de progression encore énorme. Et son club pourrait être amené à le vendre pour des besoins financiers plus que sportifs. Le nom de l’international belge a été murmuré du côté de Bayern Munich, mais il semble bien que le club allemand ait décidé de tout miser sur Luis Diaz, quitte à laisser le Diable Rouge à Lyon. De quoi éveiller l’intérêt de formations moins prestigieuses, mais à la puissance financière importante tout de même. C’est le cas de Fulham, qui a réalisé une très belle saison en Premier League et continue d’avoir de grosses ambitions.

La réponse musclée de l'OL

Le club londonien a perdu plusieurs joueurs offensifs avec Carlos Vinicius et Willian (fin de contrat) ainsi que Reiss Nelson (retour de prêt). Capables de miser de grosses sommes à plusieurs dizaines de millions d’euros pour se renforcer ces dernières années (Smith Rowe, Andersen, Berge ou Iwobi), les Cottagers lorgnent du côté de l’OL depuis longtemps, puisqu’ils ont longtemps essayé de faire venir Ernest Nuamah. Mais cette fois-ci, c’est Malick Fofana qui les intéresse et cela se traduit par une approche avec les dirigeants rhodaniens.

Mais selon The Independent, la réponse de l’OL a glacé le sang de Fulham, puisque pour dire oui à un transfert, la somme de 60 millions d’euros est demandée. De quoi repousser les premières offres, même si c’est aussi le jeu des négociations de demander des montants importants pour voir ensuite ce qui peut être proposé. En tout cas, l’OL n’hésite pas à se montrer gourmand, et n’entend pas laisser passer l’information qu’il est aux abois pour vendre ses meilleurs joueurs.